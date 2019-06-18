У світі нарахували більше 200 мільярдерів-філантропів

На сьогоднішній день більше 200 мільярдерів у світі заявили про свій намір спрямувати не менше половини своїх багатств на благодійність.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Зокрема, до клубу багатих людей, які вирішили пожертвувати більшу частину свого майна на благодійні проекти, приєдналася екс-дружина засновника Amazon Маккензі Безос.

Після нещодавнього розлучення бізнес-леді отримала 4% акцій найбільшого торговельного онлайн-майданчика. Її статки на сьогоднішній день оцінюються в $37 млрд. Проте колишній чоловік Маккензі Безос, який має статус найбагатшої людини планети, поки не заявив про свій намір приєднатися до популярного руху.

Проте Джефф Безос наразі підтримує Онкологічний центр досліджень Фреда Хатчінсона, Фонд Вашингтонського університету і Прінстонський університет.

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