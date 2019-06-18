У Каневі восени стартує виробництво літаків "Юпітер"

На заводі в Каневі завершується підготовка до старту виробництва літаків Jupiter-J4S.

Про це у Facebook повідомив президент Української Асоціації виробників, засновник компанії Saturn Олександр Громико, інформує БІЗНЕС.

"На заводі в Каневі залишилося ще трохи виготовити матриць для виробництва деталей в салон і восени приступаємо до складання перших трьох літаків "Юпітер"", - написав Громико.

За його словами, за технічними характеристиками український Jupiter-J4S перевершить кращі 4-місцеві світові аналоги. При цьому його ціна буде вдвічі нижчою, ніж літак прямого австрійського конкурента Diamond-DA40.

Додамо, що літак Jupiter-J4S створювався командою німецьких інженерів під керівництвом Стефана Раабе, який поставив завдання створити кращий в світі 4-місцевий літак.

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