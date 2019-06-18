Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

19
Ср., черв.
9 Нові матеріали

Українські євробонди придбали інвестори з 25 країн

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Більше 200 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації України на 1 млрд євро.

 Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За її словами, це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки. 

"Разом з випуском семирічних ОВДП в євро географія інвесторів в українські цінні папери істотно розширилася. 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації, випущені Україною в євро", - зазначили в Мінфіні.

Зокрема, українські єврооблігації придбали інвестори з Австралії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Данії, Франції, Швейцарії та інших країн.

Нагадаємо:

  • У червні Мінфін України після 15 річної паузи випустив єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75%.
  • За результатами продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах 28 травня Мінфін залучив до державного бюджету 1,235 млрд грн.
  • З початку 2019 року портфель нерезидентів в ОВДП виріс більш ніж в шість разів - приблизно до 39,7 млрд грн.
Мінфін євробонди інвестиційні фонди