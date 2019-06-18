Українські євробонди придбали інвестори з 25 країн

Більше 200 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації України на 1 млрд євро.
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За її словами, це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки.
"Разом з випуском семирічних ОВДП в євро географія інвесторів в українські цінні папери істотно розширилася. 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації, випущені Україною в євро", - зазначили в Мінфіні.
Зокрема, українські єврооблігації придбали інвестори з Австралії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Данії, Франції, Швейцарії та інших країн.
Нагадаємо:
- У червні Мінфін України після 15 річної паузи випустив єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75%.
- За результатами продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах 28 травня Мінфін залучив до державного бюджету 1,235 млрд грн.
- З початку 2019 року портфель нерезидентів в ОВДП виріс більш ніж в шість разів - приблизно до 39,7 млрд грн.