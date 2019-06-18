Українські євробонди придбали інвестори з 25 країн

Більше 200 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації України на 1 млрд євро.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За її словами, це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки.

"Разом з випуском семирічних ОВДП в євро географія інвесторів в українські цінні папери істотно розширилася. 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали нові єврооблігації, випущені Україною в євро", - зазначили в Мінфіні.

Зокрема, українські єврооблігації придбали інвестори з Австралії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Данії, Франції, Швейцарії та інших країн.

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