Викрито схему вимагання грошей від експортерів через Одеську та Кіровоградську митниці

У результаті аналізу відкритих даних і реєстрів сервіс " Скажи.ua " встановив, що посадові особи Одеської та Кіровоградської митниць разом з працівниками Служби безпеки України використовують незаконну схему затримання вантажів, ймовірно, з метою отримання важелів впливу на представників бізнесу.

Як повідомили БІЗНЕСу аналітики платформи "Скажи.ua", приводом для проведення дослідження послугували масові затримки вантажів групи компаній Станіслава Таршина "ГрадОлія" на Кіровоградській та Одеській митницях на підставі листів орієнтувань СБУ, що спричинило додаткові збитки компанії.

Всього у результаті дослідження загальнодоступної інформації, оприлюдненої в мережі Інтернет з 1 травня 2018 року, було зафіксовано 14 аналогічних випадків затримки вантажів, включаючи випадок з "ГрадОлією".

Наводимо перелік таких випадків:

Власник ТОВ "ОЕЗ ГрадОлія" Станіслав Таршин виходив в медіа-простір з проблемою постійних затримок вантажу на Кіровоградській митниці на підставі листів СБУ.

Джерело: http://www.kypur.net/mytnyj-vidstij-porushen-pry-perevirtsi-vantazhiv-gradoliyi-ne-znajshly-ta-osad-lyshyvsya/

Компанія CCC Ukraine на початку 2018 року потерпала від постійних затримок товару (взуття) на Одеській митниці через листи-орієнтування СБУ. В результаті звернення до бізнес-омбудсмена безчинства СБУ були припинені.

Джерело: https://boi.org.ua/media/uploads/i_quarter_report_2018_ukr_web.pdf

ТОВ "Виробничо-Комерційна фірма "Містраль" в 2017 році зазнало збитків на суму майже 800 тис. грн. через безпідставне затримання вантажів (металобрухт) на Одеській митниці на підставі листа СБУ. Лист СБУ з’явився через 3 днів з дати надходження товару на митний огляд.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77907687

ТОВ "Виробничо-Комерційна фірма "Містраль в 2017 році зазнало збитків на суму майже 343 тис. грн. через безпідставне затримання вантажів (металобрухт) на Кіровоградській митниці на підставі листа СБУ. Лист СБУ з’явився через 3 днів з дати надходження товару на митний огляд.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73232609

ТОВ ВКФ "Кріопром" в 2018 році працівниками СБУ було незаконно затримано вантаж та передано на зберігання третій особі під час митного оформлення вантажу на Одеській митниці. Такі дії митників визнанні протиправними.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80406488

ТОВ "УКРТАФТ" (тютюнові вироби) в кінці 2017 року працівниками Одеської митниці ДФС було зупинено митне оформлення на підставі рекомендаційного листа СБУ. Судом було визнано такі дії митниці протиправними.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73368492

ПАТ "Південна винокурня" під час митного оформлення вантажу надійшло доручення СБУ щодо огляду товарів (алкогольні вироби), що призвело до затримки митного оформлення. Лише через суд, який визнав такі дії митниці протиправними, вдалось закінчити митне оформлення вантажу.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65499207

ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" звернулось до суду з позовом про визнання дій Одеської митниці щодо зупинення митного оформлення товарів на підставі листа СБУ протиправними. Суд позов задовольнив і стягнув з Одеської митниці ще 70 тис. грн. матеріальної шкоди.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71149173

ДП "Словечанське лісове господарство" в 2017 році через затримку вантажу (деревина) Одеською митницею на підставі доручення СБУ про переогляд, зазнало збитків на суму понад 920 тис. грн. Аналогічно це доручення СБУ надійшло буквально через пару днів після початку митного оформлення.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74753217

ДП "Овруцьке лісове господарство" в 2017 році через суд визнало аналогічні дії Одеської митниці про переогляд вантажу на підставі доручення СБУ, що надійшло вже після завершення митного оформлення, протиправними.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78047269

ДП "Лугинське лісове господарство" звернулось до суду з вимогою визнати дії Одеської митниці щодо затримки вантажу на митному огляді на понад два місяці на підставі листа СБУ протиправними. Судом було відмовлено в позові.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80055409

ДП "Олевське лісове господарство" через чергову затримку товару Одеською митницею на підставі доручення СБУ в 2017 році зазнало збитків на понад 550 тис. грн.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76024834

ДП "Макарівське лісове господарство" через аналогічні дії Одеської митниці та СБУ в 2017 році зазнало збитків на суму понад 536 тис. грн.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78626383#

ДП "Коростишівське лісове господарство" зазнало збитків на суму понад 220 тис. грн. через затримку вантажу понад 2,5 місяці Одеською митницею за дорученням СБУ.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76414722

Уточнюється, що з 14 наведених фактів 2 мали місце на Кіровоградській митниці ДФС, інші 12 - на Одеській митниці ДФС.

"Під час вивчення цих випадків, прослідковувалась певна системність дії та бездіяльності посадових осіб Одеської та Кіровоградської митниць ДФС, а також співробітників СБУ, які призводили до затримок вантажів на цих митницях на досить тривалий час (від місяця до трьох). Така послідовність може свідчити про існування недобросовісної схеми затримання вантажів за спільної участі працівників митниці та СБУ з імовірною метою отримання важелів впливу на представників бізнесу", - стверджують в "Скажи.ua".

За даними аналітиків, ця схема складається з таких послідовних дій:

- Відправник надає документи на митний пост для митного оформлення;

- За декілька днів від органів СБУ надходить лист або доручення щодо затримки вантажу для здійснення переогляду;

- Вантаж затримується на тривалий час (від місяця до трьох);

- Після закінчення часу затримання вантажу, завершення митного контролю через відсутність порушень.

Зазначається, що внаслідок таких затримок компанії несли непередбачувані фінансові втрати. Так, за додаткові витрати на логістичні послуги в результаті вимушеного простою всього лише в 7 з 14 випадків сума збитків становила понад 3,6 млн грн.

"Оскільки база оподаткування вказаних підприємств зменшилась на суму 3,6 млн грн, тільки сума несплаченого податку на прибуток підприємств до бюджету становила понад 650 тис. грн. А з урахуванням виду вантажу, який затримувався (деревина, металобрухт, тютюнові та алкогольні вироби), який відповідно має високу вартість, тільки сума санкцій за порушення відправниками зобов’язань перед контрагентами може сягати десятки мільйонів гривень, що може свідчити про кількамільйонну втрату надходжень до бюджету у вигляді податку на прибуток підприємств", - йдеться в дослідженні.

Проаналізувавши наявні джерела, які містили інформацію про зміст документів органів СБУ, що слугували підставою для затримки вантажу, аналітики встановили наступне:

- Підстави затримання вантажу визначені у вичерпному переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року №467.

- Згідно пункту 14 цього Вичерпного переліку, відповідні документи (листи, доручення) органів СБУ повинні містити підставу такого звернення, якими в рамках певного кримінального провадження можуть бути письмове доручення слідчого, вказівка прокурора чи ухвала слідчого судді.

"Проте в кожному із вказаних випадків, направлення листів та доручень органів СБУ про затримку вантажу, здійснювалось не в межах проведення відповідно слідчої дії, оскільки не було зазначено підстав їх направлення. Крім того, ні керівники цих підприємств, ні самі підприємства не були сторонами чи учасниками кримінальних проваджень, як були зазначені в листах Служби безпеки України, на підставі яких затримано вантажі", - заявляють в "Скажи.ua".

Крім того, зазначається, що у 5 випадках листи СБУ були направлені взагалі за відсутності посилань на будь-які кримінальні провадження.

"Глибокий аналіз показав, що ситуація з групою "ГрадОлія" - це лише один з численних випадків, який став відомий загалу. Скільки таких випадків замовчується власниками бізнесу через страх перед безкарністю органів та їх посадових осіб і величезними втратами, навіть неможливо порахувати", - наголошують аналітики.

Журнал БІЗНЕС продовжує розслідування подібних випадків, в рамках якого направив запити на доступ до публічної інформації у причетні котролюючі, фіскальні та правоохоронні органи.

Нагадаємо, група компаній "ГрадОлія" раніше неодноразово виходила в публічний простір щодо випадків із затримкою вантажів з боку представників Одеської та Кіровоградської митниць. Зокрема:

Читайте також: Міжвладне свавілля: митниця посилює "пильність" перед зміною "престолів"