У Німеччині створять банк "поганих" активів

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Financial Times.

За словами джерел, в рамках реорганізації планується різко скоротити або повністю закрити торгові операції з акціями і з деривативами на процентні ставки за межами континентальної Європи.

Зазначається, що у банк "поганих" активів увійдуть, головним чином, довгострокові деривативи. Його остаточний розмір поки не визначений, але джерела припускають, що ця сума може скласти 40-50 млрд євро або до 14% балансу Deutsche Bank.

Головний виконавчий директор фінустанови Крістофер Севінг пояснює, що банк хоче відійти від інвестиційно-банківського бізнесу і обрав новими пріоритетними напрямками операційне обслуговування і управління активами багатих клієнтів.

Очікується, що про реорганізацію операцій Deutsche Bank оголосить в кінці липня.

Нагадаємо, у квітні 2018 році "Банк Росії" заявив про намір створити Фонд непрофільних і поганих активів.