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Amazon і Ryanair зазнали рекордних репутаційних втрат в Іспанії

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Ірландський лоукостер Ryanair та американський гігант електронної комерції Amazon почали різко втрачати репутацію в Іспанії.

Про це свідчать дані дослідження RepTrak® España 2019, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Згідно з цими даними, за рік Ryanair (-13,0 бали) і Amazon (-8,5 бали) зазнали найбільших репутаційних втрат в Іспанії. При цьому зазначається, що ні розмір компаній, ні їх капіталізація не змогли забезпечити їм високу репутацію.

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Водночас найбільший репутаційний прогрес вдалося продемонструвати компанії Google. Її місце в іспанському рейтингу підвищилося з 24-го у 2017 році до першого в 2019-му.

Нагадаємо:

репутація Amazon Ryanair Іспанія