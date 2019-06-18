Amazon і Ryanair зазнали рекордних репутаційних втрат в Іспанії

Ірландський лоукостер Ryanair та американський гігант електронної комерції Amazon почали різко втрачати репутацію в Іспанії.
Про це свідчать дані дослідження RepTrak® España 2019, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".
Згідно з цими даними, за рік Ryanair (-13,0 бали) і Amazon (-8,5 бали) зазнали найбільших репутаційних втрат в Іспанії. При цьому зазначається, що ні розмір компаній, ні їх капіталізація не змогли забезпечити їм високу репутацію.
Водночас найбільший репутаційний прогрес вдалося продемонструвати компанії Google. Її місце в іспанському рейтингу підвищилося з 24-го у 2017 році до першого в 2019-му.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року згідно з Другим щорічним рейтингом і звітом BrandZ Top 75 від компанії Kantar Millward Brown, Amazon визнали найдорожчим роздрібним брендом у світі.
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У червні Amazon визнали найдорожчим світовим брендом, потіснивши з першої позиції минулорічного лідера Google.