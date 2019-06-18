Власник збанкрутілого "Аеросвіту" виставив Україні рахунок на $695 млн

Нідерландська компанія Gilward Investments BV, яка володіла 38% акцій збанкрутілої авіакомпанії "Аеросвіт", відновлює позов проти України на суму понад $695 млн.

Про це йдеться в проспекті емісії єврооблігацій України, передає БІЗНЕС з посиланням "Інтерфакс-Україна".

Відповідний позов нідерландська компанія, яка володіла 38% акцій "Аеросвіту", ініціювала ще у 2015 році у Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів.

Слухання у справі мали відбутися у лютому 2019 року, але не відбулися через те, що позивач не вніс передплату за розгляд справи.

3 червня Gilward Investments B. V. повідомила, що внесла необхідні кошти. Справу планується розглянути найближчим часом.

Довідка: Компанія "Аеросвіт – Українські Авіалінії" була найбільшою авіакомпанією в Україні і базувалася в київському аеропорту "Бориспіль". Вона обслуговувала 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.

Однак у 2012 році авіакомпанія почала процедуру банкрутства. У 2015 році Госпсуд Київської області визнав її банкрутом і відправив на ліквідацію.