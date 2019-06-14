ЄС планує продовжити програму підтримки МСП в Україні до 2021 року

Пілотна програма з розробки та реалізації місцевих стратегічних документів, спрямованих на розвиток МСП в Україні, реалізується з грудня 2017 року

Європейський Союз планує продовжити пілотну програму з розробки та реалізації місцевих стратегічних документів, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу (МСП) в Україні, до 2021 року, повідомив на прес-конференції старший радник з питань політики розвитку МСП EU4Business-FORBIZ Рікардо Пінто. Про це пише УНІАН, інформує БІЗНЕС.

"Ми повинні були завершити програму раніше, але у нас є намір продовжити її до 2021 року", — сказав він.

Він також додав, що Україна є великою країною і за умов впровадження різних ініціатив необхідно враховувати особливості кожного регіону. Тому для пілотної програми формування та реалізації ефективної політики розвитку МСП були обрані Чернігівська область, міста Чернігів і Ніжин.

"Ми сподіваємося, що результати реалізації даного пілотного проекту будуть проаналізовані, і досвід Чернігівської області, Чернігова та Ніжина буде врахований під час впровадження подібних проектів по всій Україні", — додав Пінто.

За його словами, головним завданням програми підтримки розвитку МСП є проведення регуляторної реформи, впровадження стратегій розвитку, орієнтованих на бізнес, поліпшення комунікацій у бізнес-суспільстві.