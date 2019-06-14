Мінфін: Сума заявок на придбання єврооблігацій досягла 6 млрд євро

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України, передає БІЗНЕС.

Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 000 000 000 євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року.

Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету.

«Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску єврооблігацій, номінованих в євро, після 15-річної перерви. Завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченою Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 40% від загального обсягу торгівлі. Сьогоднішня стратегічна транзакція демонструє постійну підтримку інвесторів для нашої країни. Ми повертаємось туди, куди ми належимо», — наголосила міністр фінансів Оксана Маркарова.

У якості організаторів угоди виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International.