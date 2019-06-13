МВФ продовжить перемовини про співпрацю після завершення виборів в Україні

Рон ван Роден зауважив, що місія готова повернутися до Києва після проведення парламентських виборів і формування нового уряду

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує завершення парламентських виборів в Україні, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю з країною, повідомив представник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер, пише Інтерфакс-Україна, інформує БІЗНЕС.

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника глави Адміністрації президента України Олексія Гончарука про можливий запуск нової 3-4 річної програми з МВФ наприкінці цього року.

Райс нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з новообраним президентом країни Володимиром Зеленським.

Нову програму співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (майже $1,4 млрд) надано відразу, тоді як решту коштів виділятимуть за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Місія МВФ працювала в Україні в травні, однак поїхала без рекомендацій про виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив, що місія готова повернутися до Києва після проведення парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.