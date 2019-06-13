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Мінагро представило оновлене експортне портфоліо українського агросектору

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Міністерство аграрної політики та продовольства України представило 3-тє видання експортного портфоліо аграрного сектору України

Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило експортне портфоліо українського аграрного сектору та презентує видання 2019-го року – #GROW UKRAINE export for U. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики., передає  БІЗНЕС..

Виконуюча обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева зазначила, що третє видання експортного портфоліо надає чіткі орієнтири в питаннях експорту аграрної продукції.

“Документ містить актуалізовану статистику щодо аграрної торгівлі, динаміку розвитку українського експорту, перелік товарної номенклатури та важливі контакти галузевих об’єднань”, — прокоментувала Трофімцева.

Повна версія 3-го видання експортного портфоліо українського аграрного сектору за посиланням.