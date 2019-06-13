У Зеленського спрогнозували, коли відкриють ринок землі

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення може бути скасований за рік.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Страна", інформує БІЗНЕС.
"Ринок землі потрібно буде відкривати. Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно. Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Хлопці зараз працюють над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого – власника", — сказав Разумков.
За його словами, наразі ведеться робота над законодавчою базою. "Є ще інша сторона медалі, у нас не проведено нормальний аудит цих земель. Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель", — зазначив глава політсили.
Нагадаємо:
- Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його продовжував.
- 20 грудня 2018 року Верховна Рада подовжила заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення на рік — до 1 січня 2020 року.
- 17 січня 2019 року Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення.
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