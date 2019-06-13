У Зеленського спрогнозували, коли відкриють ринок землі

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення може бути скасований за рік.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Страна", інформує БІЗНЕС.

"Ринок землі потрібно буде відкривати. Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно. Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Хлопці зараз працюють над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого – власника", — сказав Разумков.

За його словами, наразі ведеться робота над законодавчою базою. "Є ще інша сторона медалі, у нас не проведено нормальний аудит цих земель. Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель", — зазначив глава політсили.

Нагадаємо:

Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його продовжував.

20 грудня 2018 року Верховна Рада подовжила заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення на рік — до 1 січня 2020 року.

17 січня 2019 року Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення.

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