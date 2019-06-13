"ПриватБанк" виграв справу проти компанії Коломойського у Верховному суді

"ПриватБанк" здобув перемогу у Великій палаті Верховного суду в справі за позовом ПрАТ "Ерлан", яку пов`язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, до Національного банку і фінустанови про зобов’язання останньої погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ.
Відповідне рішення суд ухвалив 11 червня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу "Приватбанку".
"ПрАТ Ерлан, що є пов’язаною особою з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову й бездіяльність НБУ та державного "ПриватБанку" та в судовому порядку зобов’язати "ПриватБанк" погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку та звільнити майно, передане товариством у забезпечення виконання зобов’язань банку перед НБУ за кредитом", - повідомили у прес-службі.
Велика палата Верховного Суду підтвердила позицію "ПриватБанку" і відмовила в задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків.
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
- 20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які згодом об`єднали в один.
- 20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".
- 21 травня Господарський суд Києва на вимогу Коломойського зобов'язав Нацбанк надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.
- 21 травня націоналізований "ПриватБанк" подав до Канцелярського суду штату Делавер (США) позов проти колишніх власників банку. Згодом американський аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив текст цього позову.
- 22 травня Нацбанк України і "ПриватБанк" повідомили, що виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".
- 24 травня Нацбанк оскаржив два рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня щодо "ПриватБанку".
- Заступник голови правління "ПриватБанку" Галина Пахачук повідомила, що ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку компанії, на сьогодні винні йому 240 млрд грн. З них 212 млрд - це підтверджені аудиторським висновком кредити, а також нараховані відсотки.