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"ПриватБанк" виграв справу проти компанії Коломойського у Верховному суді

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"ПриватБанк" здобув перемогу у Великій палаті Верховного суду в справі за позовом ПрАТ "Ерлан", яку пов`язують з бізнесменом Ігорем Коломойським,  до Національного банку  і фінустанови про зобов’язання останньої погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ.

 Відповідне рішення суд ухвалив 11 червня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу "Приватбанку".

"ПрАТ Ерлан, що є пов’язаною особою з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову й бездіяльність НБУ та державного "ПриватБанку" та в судовому порядку зобов’язати "ПриватБанк" погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку та звільнити майно, передане товариством у забезпечення виконання зобов’язань банку перед НБУ за кредитом", - повідомили у прес-службі.

Велика палата Верховного Суду підтвердила позицію "ПриватБанку" і відмовила в задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків.

Нагадаємо:

Приватбанк НБУ Ігор Коломойський Верховний Суд