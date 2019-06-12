СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн

Представники акціонерного товариства привласнили понад $17 млн кредитних коштів комерційного банку, отриманих від НБУ в якості рефінансування, і вивели їх в офшори, повідомила прес-служба СБУ, інформує БІЗНЕС.

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновком фахівців, зловмисники завдали державі збитків в розмірі понад 436 млн грн. Керівнику акціонерного товариства повідомили про підозру.

Правоохоронці ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.