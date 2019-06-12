Міністр інфраструктури вважає незаконним призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp 

25 травня 2019 року Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія Скайап".

Рішення Баришівського райсуду Київської області щодо призупинення дії ліцензії на право перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines є недійсним, адже такі рішення має компетенцію приймати тільки адміністративний суд. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook, передає БІЗНЕС.

"Поки я міністр інфраструктури — SkyUp буде літати, і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", — підкреслив Омелян.

Він додав, що районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення. "Це є прерогативою виключно адміністративного суду", — підкреслив міністр.