На черговому ОВДП-аукціоні Мінфін залучив до держбюджету 6,6 млрд гривень

Міністерство фінансів України на плановому ОВДП-аукціоні запозичив 6,6 млрд грн, включаючи 3,42 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу 6 років

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, інформує БІЗНЕС.

"За результатами аукціонів ОВДП 11 червня Мінфін запозичив 6,6 млрд грн, включаючи 3,42 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу 6 років. Такі боргові інструменти було випущено вперше. Ставка склала 15,85 % річних", — йдеться в повідомленні.

З приєднанням до мережі міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream відкривається більше можливостей для залучення глобальних інвесторів в ОВДП у національній валюті з одночасним подовженням термінів їх обігу.

Це дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом, підвищити її ефективність та скоротити валютні ризики.