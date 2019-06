Міжнародний інвестор заявляє про спробу захоплення його активів в Україні

Про це повідомив керівник українського представництва американської компанії Андрій Смолін у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що компанія працює в Україні з 2016 року та планує побудувати у селі Мужієво нову фабрику, де вже працюють 15 фахівців. Її пілотний проект вже буде запущений у цьому місяці.

За словами Смоліна, у короткостроковій перспективі проект повністю забезпечить потреби української економіки у виробництві деяких промислових і дорогоцінних металів.

"У той же час особи, що представляють компанію BVI Cengart Financial Inc. (Олександр Маштепа, Дмитро Зайцев і Володимир Гуртовий), відомі в Україні як фігуранти низки кримінальних справ, публічно заявляють про себе як інвесторів Мужіївського родовища, що належить Avellana Gold Ltd. Частиною рейдерської схеми є постійна інформаційна атака, де компанію Avellana Gold навмисно пов'язують з Віталієм Захарченком. Ми звертаємося до владних структур України з проханням вжити усіх законних заходів, підтримати нашу інвестиційну компанію і зупинити спроби відібрати активи Avellana Gold", - написав керівник українського представництва.

Крім того, він повідомив, що "ця група осіб, за допомогою місцевого депутата Пейтера Чаба, активіста партії "КМКС Партія угорців України", намагалася підбурити частину угорського населення села протидіяти реалізації екологічного проекту інвестора".

Йдеться про комплексну екологічну програму, яку компанія почала впроваджувати на території Мужіївського родовища на прохання місцевих мешканців. Вона спрямована на усунення екологічних наслідків, що залишилися 12 років тому від діяльності попереднього користувача надрами - банкрута ТОВ "Закарпатполіметали".

Довідка: Компанія Avellana Gold займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році компанія придбала підприємства "Карпатська рудна компанія" і "Західна геологорозвідувальна компанія", що володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалічних руд в Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища).

