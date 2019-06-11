За рік Google заробив на новинах майже $5 млрд

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на The New York Times.

Ця сума майже дорівнює розміру виручки від реклами всього медіаринку США, яка в 2018 році склала $ 5,1 млрд.

Згідно з дослідженням Альянсу новинних медіа (News Media Alliance - NMA), від 16% до 40% результатів пошуку складає саме новинний контент. При цьому аналітики звертають увагу на зростання залежності новинних ЗМІ від високих технологій, і такі корпорації, як Google, Facebook і Apple мають несумірну вигоду.

"Видавці новин повинні продовжувати інвестувати в якісну журналістику, але вони не можуть цього зробити, якщо всі ці платформи беруть те, що хочуть, не сплачуючи за це. Інформація може бути безкоштовною, але самим журналістам потрібно платити", - сказав президент NMA Девід Чаверн.

Водночас у Google заперечують результати дослідження. "Ці розрахунки є неточними", - заявили в компанії, додавши, що "величезна кількість запитів новин не відображає рекламу".

За її даними, новини і пошукова система Google відправляють понад 10 млрд кліків на веб-сайти медіавидавців. "Ми ретельно працювали над тим, щоб бути спільним і підтримуючим технологічним і рекламним партнером для видавців новин у всьому світі", - запевняють у Google.

Нагадаємо, у травні 2018 року кількість унікальних відвідувачів Google досягла показника 150 млн щомісяця, що майже в два рази більше, ніж у CNN і NYT разом узятих.