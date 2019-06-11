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Аеропорт "Вінниця" оголосив мільярдний тендер на реконструкцію аеродрому

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Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця" оголосило тендер на реконструкцію аеродрому очікуваною вартістю 998,11 млн грн.

Відповідне оголошення розміщене в системі ProZorro, інформує БІЗНЕС.

Термін подання тендерних пропозицій завершується 8 липня, а сам  аукціон призначений на 13 серпня.

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За даними Мінінфраструктури України, реконструкцію проведуть у дві черги. У рамках першої черги замінять покриття злітно-посадкової смуги, руліжну доріжку (РД-3), відремонтують освітлення, водовідведення та покриття перону, замінять радіотехнічне забезпечення польотів та багато іншого. 

 У рамках другої черги дороблять перон, візьмуться за огородження периметру аеродрому та прокладання нових доріг, відремонтують будівлю командно-диспетчерського пункту з КПП тощо.

Загальний кошторис робіт складає 2,2 млрд грн. Очікується, що до кінця 2019 року відбудеться перший рейс з аеропорту Вінниці.

Нагадаємо:

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