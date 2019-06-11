Аеропорт "Вінниця" оголосив мільярдний тендер на реконструкцію аеродрому

Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця" оголосило тендер на реконструкцію аеродрому очікуваною вартістю 998,11 млн грн.
Відповідне оголошення розміщене в системі ProZorro, інформує БІЗНЕС.
Термін подання тендерних пропозицій завершується 8 липня, а сам аукціон призначений на 13 серпня.
За даними Мінінфраструктури України, реконструкцію проведуть у дві черги. У рамках першої черги замінять покриття злітно-посадкової смуги, руліжну доріжку (РД-3), відремонтують освітлення, водовідведення та покриття перону, замінять радіотехнічне забезпечення польотів та багато іншого.
У рамках другої черги дороблять перон, візьмуться за огородження периметру аеродрому та прокладання нових доріг, відремонтують будівлю командно-диспетчерського пункту з КПП тощо.
Загальний кошторис робіт складає 2,2 млрд грн. Очікується, що до кінця 2019 року відбудеться перший рейс з аеропорту Вінниці.
Нагадаємо:
- У лютому поточного року стало відомо про закриття міжнародного аеропорту "Вінниця" на час реконструкції.
- У квітні Кабінет міністрів України направив 200 млн грн на проектування нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області.
- У рамках реалізації транспортної стратегії до 2030 року Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 — обслуговуватимуть міжнародні рейси.