Аеропорт "Вінниця" оголосив мільярдний тендер на реконструкцію аеродрому

Відповідне оголошення розміщене в системі ProZorro, інформує БІЗНЕС.

Термін подання тендерних пропозицій завершується 8 липня, а сам аукціон призначений на 13 серпня.

За даними Мінінфраструктури України, реконструкцію проведуть у дві черги. У рамках першої черги замінять покриття злітно-посадкової смуги, руліжну доріжку (РД-3), відремонтують освітлення, водовідведення та покриття перону, замінять радіотехнічне забезпечення польотів та багато іншого.

У рамках другої черги дороблять перон, візьмуться за огородження периметру аеродрому та прокладання нових доріг, відремонтують будівлю командно-диспетчерського пункту з КПП тощо.

Загальний кошторис робіт складає 2,2 млрд грн. Очікується, що до кінця 2019 року відбудеться перший рейс з аеропорту Вінниці.

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