Ще одна українська компанія закликає Зеленського вгамувати контролюючий орган

Торговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити протиправну діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Про це йдеться у листі компанії, оприлюдненому на її сайті, повідомляє БІЗНЕС.
У ньому автори звертають увагу президента на те, що саме він звільняє і призначає склад Нацкомісії.
За даними компанії, НКЦПФР застосувала до неї санкції у вигляді штрафу в 170 тис. грн нібито за маніпулювання цінами на акції окремих компаній. Водночас у "ТАСК-БРОКЕР" наголосили, що Окружний адміністративний суд Києва скасував цей штраф, але комісію це не зупинило. У результаті несплата саме цього штрафу стала приводом для зупинки комісією дії ліцензій торговця цінними паперами 17 травня 2019 року.
"Таким чином" боротьба "НКЦПФР з маніпулюванням на фондовому ринку носить декларативний характер, не має ніякого відношення до захисту прав інвесторів і створює умови для корупційних зловживань. Протиправні дії "безвідповідальних чиновників Ніцкомісії завдають шкоди не тільки приватним компаніям, а й економіці країни", - заявляють автори листа.
Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок тиску контролюючих органів на бізнес. Зокрема, нещодавно група компаній "ГрадОлія" публічно заявила про затримку вантажів з боку представників Одеської та Кіровоградської митниць.
- 21 травня "ГрадОлія" звернулася до очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександра Власова щодо тиску з боку Кіровоградської та Одеської митниці.
- 23 травня"ГрадОлія" звернулася з відкритим листом до керівництва держави з проханням перевірити законність дій посадових осіб митних та правоохоронних органів та посприяти врегулюванню ситуацію навколо підприємств Групи.
- 24 травня засновник групи компаній "ГрадОлія" Станіслав Таршин звернувся з відеозверненням до президента Володимира Зеленськогочерез тиск представників Одеської та Кіровоградської митниць.
- Після публічного розголосу представники Кіровоградської і Одеської митниць ДФС розблокувати оформлення продукції Групи "ГрадОлія".
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