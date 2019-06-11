Ще одна українська компанія закликає Зеленського вгамувати контролюючий орган

Торговець цінними паперами "ТАСК-БРОКЕР" звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити протиправну діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це йдеться у листі компанії, оприлюдненому на її сайті, повідомляє БІЗНЕС.

У ньому автори звертають увагу президента на те, що саме він звільняє і призначає склад Нацкомісії.

За даними компанії, НКЦПФР застосувала до неї санкції у вигляді штрафу в 170 тис. грн нібито за маніпулювання цінами на акції окремих компаній. Водночас у "ТАСК-БРОКЕР" наголосили, що Окружний адміністративний суд Києва скасував цей штраф, але комісію це не зупинило. У результаті несплата саме цього штрафу стала приводом для зупинки комісією дії ліцензій торговця цінними паперами 17 травня 2019 року.

"Таким чином" боротьба "НКЦПФР з маніпулюванням на фондовому ринку носить декларативний характер, не має ніякого відношення до захисту прав інвесторів і створює умови для корупційних зловживань. Протиправні дії "безвідповідальних чиновників Ніцкомісії завдають шкоди не тільки приватним компаніям, а й економіці країни", - заявляють автори листа.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок тиску контролюючих органів на бізнес. Зокрема, нещодавно група компаній "ГрадОлія" публічно заявила про затримку вантажів з боку представників Одеської та Кіровоградської митниць.

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