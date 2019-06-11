Премія PRESSZVANIE: Журналіст "БІЗНЕСу" отримала перемогу в трьох бізнес-номінаціях

Як повідомляє БІЗНЕС з посиланням на оргкомітет премії, церемонія нагородження відбулася 8 червня.

Другий рік поспіль премія присуджує нагороди не тільки економічним журналістам, але й тим колегам, які пишуть на теми культури та соціуму. З-понад 150 учасників премії до фіналу увійшли 58 журналістів, з яких 22 – посіли перші місця і отримали нагороди.

Так, за результатами голосування Наталія Шевченко посіла перше місце у номінації "Промислове виробництво", друге місце - у номінації "Агропромисловий комплекс" і третє місце - у номінації "Нерухомість".

З повним списком фіналістів можна ознайомитися на сайті премії у розділі "Результати".

Нагадаємо, що нещодавно журналіст видання "Бізнес" Наталія Шевченко стала переможницею IV щорічного конкурсу для представників ЗМІ, які висвітлюють ринок нерухомості, - "REALісти – 2019". Її визнали кращою у номінації "Кращий огляд ринку житлової нерухомості" за матеріал "Ринок новобудов продовжив своє оновлення".

Довідка: PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ.