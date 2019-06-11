Одна з перших міжнародних бізнес-асоціацій України відзначає 20-річний ювілей

У червні 2019 року виповнюється 20 років одній з найперших і найуспішніших міжнародних бізнес-асоціацій - Міжнародному товариству польських підприємців в Україні (МТППУ).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу бізнес-асоціації.

Історія цього об`єднання почалася ще у 1993 році, коли незалежна Україна тільки-но почала відбудовувати власну державність. "Саме на початку бурхливих 90-тих у польських підприємців, які працювали на той час в Україні, виникла ідея об’єднатись, аби допомагати один одному, ділитись досвідом та успішно розвиватись разом. Здійснити цю мету вдалось людині великої енергії - Єжи Коніку, який став першим головою головою Міжнародної міжнародної громадської організації польських підприємців", - розповіли в МТППУ.

Місією товариства стала комплексна допомога та підтримка ідей, проектів, які зміцнюють дружбу і партнерство, зокрема культурне та соціальне, між підприємцями Польщі та України.

Серед ключових завдань організації - посилення позиції польського підприємця на українському ринку шляхом захисту та підтримки його інтересів, а також надання консультацій з питань законодавства та податків, інформаційна підтримка новостворених польських підприємств в Україні, завдяки системній організації конференцій, тематичних семінарів та інтеграційних зустрічей.

Сьогодні МТППУ об’єднує понад 70 компаній з різних сфер економіки: виробництво, банківська справа, страхування, юриспруденція, логістика, надання послуг, імпорт і експорт товарів тощо. Вони складають понад 50% від усіх польських інвестицій в Україні.

Кожному члену товариства, а також новим польським інвесторам в Україні надається доступ до бази даних і контактів, яка формувалась протягом усього 20-річного існування спілки, тим самим допомагаючи їм не тільки заощадити свій час, а й уникати багатьох ризиків.

МТППУ є партнером таких авторитетних організацій, як Польська агенція з інвестицій та торгівлі, Польський Інститут у Києві "Українсько-польський форум партнерства" – двостороння платформа громадянського діалогу та співпраці між двома урядами, Асоціація українського бізнесу в Польщі, яка була створена з метою просування українських виробників на ринки Польщі та ЄС.

Міжнародне товариство польських підприємців в Україні з перших днів свого існування тісно співпрацює з посольством Республіки Польща в Україні, за підтримки якого було реалізовано чимало проектів, зокрема благодійного та культурного напрямку. Гідною відзнакою такої співпраці стала нагорода від Міністерства культури та національної спадщини Польщі "За заслуги перед польською культурою".

МТППУ активно займається громадською діяльністю. Серед резонансних проектів цього напрямку: створення експозиції на території національного музею "Київська фортеця", присвяченої Січневому повстанню 1863 року (спільно з фундацією "Допомога полякам на Сході"); участь у проекті реконструкції Обсерваторії "Білий слон" на горі Піп Іван, яка минулого року відзначила своє 80-річчя; надання імені Іоанна Павла II вулиці у центрі Києва та створення на одному з будинків муралу із зображенням Понтифіка, який у 2001 році відвідав незалежну Україну ті та зібрав на літургії понад 2 мільйони вірян. Також в рамках проекту декомунізації назв у Києві з’явилися вулиці імені видатних поляків – Вільгельма Котарбінського, Януша Корчака, Родини Ідзіковських.

За часи свого існування МТППУ отримало чимало відзнак, серед яких спеціальна нагорода, яка щороку вручається Польсько-Українською Господарчою Палатою за відданість та особливий внесок у розвиток польсько-української економічної співпраці, – "Булава Бізнесу", а також та "Орел Бізнесу Полонії Світу" - престижна нагорода за "економічний патріотизм", якою відзначають людей, компанії та організації, дотримуються своїх традиційних цінностей і зберігають національну ідентичність, поважаючи водночас культуру країни, де живуть і розвиваються.

"МТППУ вже 20 років є мостом між двома країнами-сусідами, які об’єднує спільна спадщина та спільне майбутнє. Міцність такого зв’язку особливо актуальна сьогодні, в часи, коли прокидається історична свідомість народів. Ми переконані, що наша спільна діяльність допомагає зростанню стабільності і й економічної привабливості наших членів та має безпосередній вплив на події сучасності і відносини між нашими країнами", - зазначив діючий голова польського товариства Піотр Ціарковські.