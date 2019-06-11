Amazon знову очолив рейтинг найдорожчих світових брендів

Про це свідчить черговий ренкінг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт британської дослідницької компанії Kantar Millward Brown.

Уточнюється, що торік перше місце посідала корпорація Google, а Amazon був на 3-му місці в списку. Однак за останні кілька років бренд Amazon перетворився в "бренд-екосистему" і розширився на нові сегменти ринку. Компанія за один рік зросла в півтора рази - до $ 315 млрд.

Друге місце у цьогорічному ренкінгу дісталося Apple ($309,5 млрд), а Google опустився на 3-ю позицію ($ 309 млрд). Далі йдуть Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Всього в ренкінгу-2019 представлено 15 китайських компаній, в цьому році до списку увійшли служба виклику таксі Didi Chuxing і виробник телефонів Xiaomi.

Відзначимо, що ренкінг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 складається щорічно з 2006 року агентством Kantar Millward Brown на замовлення найбільшої рекламної компанії світу WPP. У рамках дослідження враховуються фінансові показники і відгуки споживачів.

Нагадаємо, у травні 2019 року згідно з Другим щорічним рейтингом і звітом BrandZ Top 75 від компанії Kantar Millward Brown, Amazon визнали найдорожчим роздрібним брендом у світі.