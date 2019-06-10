Відомий IT-бізнесмен очолить Національну інвестиційну раду

Відомий IT-підприємець, співзасновник TemplateMonster і Weblium Давид Арахамія, більш відомий як Давид Браун, стане секретарем Національної інвестиційної ради при президентові України.

Браун підтвердив своє призначення AIN.UA, інформує БІЗНЕС.

На сайті президента поки немає указу про його призначення.

"Це - не умовне "міністерство інновацій", а дорадчий орган, який відповідає за побудову відносин з інвесторами, переведення їх побажань в реальні зміни всередині держави. Особисто для себе я встановив два KPI: кількість прямих іноземних інвестицій в країну, не рахуючи інвестиції в цінні папери, і кількість створених робочих місць. Буду вважати дуже крутим результатом, якщо за кілька років вийде подвоїти ці показники", - розповів підприємець про свої завдання в Національній інвестраді.

Він також повідомив, що зараз готується до парламентських виборів (він балотується від партії "Слуга народу", - ред.) і виходить з усіх своїх комерційних проектів. Але планує продовжувати освітню діяльність в сфері підприємництва.

Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський зробив кілька ключових призначень. Зокрема, він призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка своїм позаштатним радником, а керівника "Офісу ефективного регулювання" Олексія Гончарука - заступником глави Адміністрації президента.

Довідка: Національна інвестиційна рада - це дорадчий орган при адміністрації президента, створений в 2016 році. Раніше її очолював Борис Ложкін, співзасновник холдингу UMH. Ця рада займається залученням інвестицій в країну, держполітикою щодо поліпшення інвестиційного клімату.

Фото: MC Today