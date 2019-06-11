Зеленський пропонує Раді відкласти запуск енергоринку на рік (ОНОВЛЕНО)

Про це свідчить проект документу на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.

Зазначимо, глава держави визначив законопроект як невідкладний.

Згодом представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус уточнив, що цей документ передбачає відтермінування впровадження нової моделі ринку електроенергії на рік — на 1 липня 2020 року. "На жаль, за два роки не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів та кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік", — написав Герус у Facebook. Він додав, що потрібно розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін.

Крім того, за даними Геруса, президент вніс до Ради законопроект № 10 375 про внесення змін до закону про альтернативні джерела енергії. "Пропонується відновити "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт. Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження у домашні СЕС, є дуже несправедливим", — зазначив представник глави держави в уряді.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

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