В Україні побудували найбільшу сонячну електростанцію на дахах будівель

У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області побудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію, панелі якої розташовані на дахах будівель.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Асоціації звірівників України.

Електростанція розташована в селі Студеники на дахах будівель норкової ферми "Пелском" і має потужність 12,4 МВт.

Вона дозволить забезпечити екологічно чистою електроенергією 150 тис. домогосподарств Київської області. У рік станція поставлятиме близько 15 млн. КВт/год. За оцінками експертів, завдяки роботі нової сонячної електростанції, викиди CO2 в атмосферу зменшаться на 15 тис. тонн на рік.

"Таких масштабних проектів немає навіть в Європі. Наші фахівці провели всі необхідні дослідження і прийшли до висновку, що на дахах будівель на фермі можуть розміщуватися сонячні батареї, які додатково захищають тварин від високих температур, тим самим покращуючи добробут норки на фермі. Так ми по-європейськи поєднали фермерство із зеленою енергетикою", - розповів директор ферми Олександр Климець.

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