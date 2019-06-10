"Shazam для одягу": Amazon запускає "модний" додаток на базі штучного інтелекту

Найбільший в світі інтернет-рітейлер Amazon створив додаток на базі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе знаходити і підбирати одяг по фотографії.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на The Verge.

"Amazon - це гігантський онлайн-майданчик, але є ще один сектор, який йому належить зламати, - мода. Щоб проникнути на цей прибутковий ринок, компанія представляє новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе покупцям знайти одяг для покупки. StyleSnap - це, в основному, Shazam для одягу, вбудований в мобільний додаток Amazon", - пише видання.

Щоб скористатися цим додатком, потрібно зробити знімок або завантажити зображення, а сервіс знайде схожі товари на сайті Amazon. Проте наразі невідомо, чи зможе компанія конкурувати з іншими стартапами, зокрема з гігантом онлайн-моди Asos, які пропонують аналогічні послуги.

Варто відзначити, що це не перша спроба Amazon поєднати моду і технології. У 2017 році компанія випустила камеру зі штучним інтелектом Echo Look, яка давала користувачам рекомендації щодо моди. Однак програмне забезпечення регулярно робило помилки і не могло ідентифікувати одяг на зображеннях.

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