Україна готує новий випуск "довгих" євробондів

Кабінет міністрів України готується до розміщення нової хвилі єврооблігацій у євро, термін обігу яких складає 7 років.
Цю інформацію підтвердила у Facebook міністр фінансів України Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС.
За її даними, українська делегації вирушає на зустрічі з інвесторами, які розпочнуться 10 червня і пройдуть у Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані.
Україну на переговорах представлятимуть безпосередньо міністр фінансів, урядовий уповноважений з питань боргу Юрій Буца і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Учасники боргового ринку уточнили, що організаторами випуску євробондів виступатимуть BNP Paribas і Goldman Sachs.
Нагадаємо:
- За результатами продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах 28 травня Мінфін залучив до державного бюджету 1,235 млрд грн.
- З початку 2019 року портфель нерезидентів в ОВДП виріс більш ніж в шість разів - приблизно до 39,7 млрд грн.
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У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на $750 млн із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%