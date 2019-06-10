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Україна готує новий випуск "довгих" євробондів

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Кабінет міністрів України готується до розміщення нової хвилі єврооблігацій у євро, термін обігу яких складає 7 років.

 Цю інформацію підтвердила у Facebook міністр фінансів України Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС.

За її даними, українська делегації вирушає на зустрічі з інвесторами, які розпочнуться 10 червня і пройдуть у Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані.

Україну на переговорах представлятимуть безпосередньо міністр фінансів, урядовий уповноважений з питань боргу Юрій Буца і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Учасники боргового ринку уточнили, що організаторами випуску євробондів виступатимуть BNP Paribas і Goldman Sachs.

Нагадаємо:

  • За результатами продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах 28 травня Мінфін залучив до державного бюджету 1,235 млрд грн.
  • З початку 2019 року портфель нерезидентів в ОВДП виріс більш ніж в шість разів - приблизно до 39,7 млрд грн.

  • У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на $750 млн із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%

Мінфін євробонди