У Зеленського придумали, як знешкодити "міну сповільненої дії" для економіки

Радник президента з економіки Данило Гетманцев пропонує розглянути можливість дострокового викупу VRI -варрантів, випущених в рамках реструктуризації українського боргу в 2015 році, оскільки вони являють собою "міну уповільненої дії".

Про це він написав у колонці для Дзеркала тижня, інфомує БІЗНЕС.

Германцев зазначає, що за 2014-2018 роки державний борг у гривневому еквіваленті зріс у 3,7 разу і сьогодні в перерахунку на душу населення становить понад 50 тис. грн. "Тобто кожен із нас винен кредиторам нашої держави близько 51,5 тис. грн. Це переважно валютні борги, які з часом, у перерахунку на гривню, тільки збільшуватимуться. Сьогодні витрати на обслуговування та виплату держборгу порівнянні з близько 40% витрат державного бюджету (346 млрд грн у 2019 р.). З 2013-го величина боргу збільшилася з 39,9% від ВВП до 61% (з піком 81% 2016-го)", - констатує радник Зеленського.

Від наголосив, що держборг істотно перевищує безпечний поріг, встановлений Світовим банком і МВФ для країн, які розвиваються (40—50% від ВВП). "Додайте до цього закладену командою, яка йде, фінансову міну уповільненої дії надруйнівної сили під сумною назвою VRI — варранти, випущені 2015-го у процедурі реструктуризації державного боргу", — зауважив Гетманцев.

На його думку, "цінні папери, випущені на кабальних умовах, не тільки можуть стати стримуючим чинником економічного зростання, якого ми всі прагнемо, а й призведуть до виплат, які кратно перевищують реструктурований у 2015-му борг".

Тому він пропонує, одночасно з бездоганним обслуговуванням наявного боргу, вести переговори з кредиторами про достроковий викуп боргових зобов’язань (насамперед VRI) на вигідних Україні умовах, залучати кредитні ресурси у гривні та перекредитувати наявний борг на більш дешевий.

Експерт вважає, що це дозволить запобігти загрозі дефолту.

Нагадаємо, у 2015 році Україна і Комітет кредиторів в 2015 році домовилися про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом $18 млрд. Реструктуризація передбачає повне списання $3 млрд, відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі $8,5 млрд на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Україна випустила ВВП–варранти на суму списаних кредиторами єврооблігацій.

Довідка: Варрант — це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

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