Катерина Гандзюк стала лауреатом премії Ukrainian ID Awards за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність

Нагородами відзначили Катерину Гандзюк, Фундацію родини Богдана Гаврилишина та Іллю Бондаренко. Ведучою церемонії стала Сніжана Єгорова - відома українська телеведуча та актриса, а обирали номінантів члени організаційного комітету та визнані світові лідери думок.

Катерина Гандзюк - відома громадська діячка, яка була вбита минулого року за принциповість громадянської позиції, була нагороджена (посмертно) за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність. Нагороду буде передано батькові - Віктору Гандзюку. Катерина захищала інтереси місцевої громади у Херсонській міській раді, а до того працювала в структурах ООН. Активістка була облита кислотою в рідному місті, і в 2018 році померла в лікарні в Києві. Слідство пов’язує замах на Катерину із тим, що вона виступала проти корумпованих політиків і представників силових структур.

Фундація родини Богдана Гаврилишина, яка промотує в українському суспільстві цінності відповідальності, співпраці та професіоналізму, а також розробляє та реалізує програми для молоді – отримала нагороду за вагомий внесок у гуманізацію суспільства. Богдан Гаврилишин разом з девятью почесними авторами, серед яких Мирослав Попович, Любомир Гузар, Іван Дзюба, Володимир Горбулін створив “Українську хартію вільної людини”, яка побудована на цінностях, про які йдеться сьогодні на форумі Ukrainian ID.

Фундацію було створено дружиною та дітьми Богдана Дмитровича Гаврилишина - відомого українця, знаного економіста, громадського діяча та мецената, незмінного патріота України, для того, щоб продовжувати справу великого українця – сприяти розвитку України та її перетворенню на ефективну європейську державу. Програми фонду розсувають кордони, інтегрують успішний європейський та світовий досвід, об’єднують лідерів думок, змушують системно мислити, змінюють імідж України в світі та формують екосистему для пришвидшення змін.

У номінації за примноження культурного капіталу був відмічений юний скрипаль-віртуоз та композитор Ілля Бондаренко, який представляв Україну у десятках країн світу та є без перебільшення одним із найефективніших культурних дипломатів країни. Коли Іллі було 13 років, він став першим іноземним учасником щорічного Різвяного концерту у Білому Домі, в якому завжди - за всю історію його існування такої традиції, якому брали участь виключно українці його авторський музичний твір «Медитації на тему насильства», присвячений воїнам, що загинули на Донбасі та проблемам глобального миру, виконували у Нью-Йорку під час зустрічі Папи Франциска з послами ООН. Виконував свої твори на благодійному балу Принца Гаррі у Лондоні (2014), під час якого було зібрано півтора мільйона фунтів для країн, в яких йдуть воєнні дії. Його називають наймолодшим послом культурної дипломатії України, в тому числі за виступи на Юнацькій Олімпіаді в Аргентині в жовтні 2018 року, на Зимових Олімпійських іграх у Південної Кореї в лютому 2018 року. Він був обличчям благодійного проекту «Bach-Pinzel», своїми виступами в Америці, Великій Британії та інших країнах світу розповідав про найвідомішого українського скульптора Йогана Пінзеля та збирав кошти на ремонт даху музею у Львові, в якому знаходяться його безцінні скульптури.

«Ukrainian ID Awards – це відзнака, яка присуджується за видатні досягнення і ефективні практики в ім’я процвітання та гуманізації людства, та покликана стимулювати відповідальний розвиток суспільства. Наш оргкомітет продовжує практику відзначення тих людей, які зробили чималий внесок у розвиток людини та суспільства, але досі не були гідно відзначені в Україні та за кордоном», – наголосила президент Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian ID Наталія Заболотна.

Нагадаємо, що минулого року першими лауреатами премії Ukrainian ID Awards, заснованої Міжнародним економіко-гуманітарним форумом Ukrainian ID, стали український режисер та політв’язень Кремля Олег Сенцов, екс-міністерка фінансів України, яка зробила чималий внесок у порятунок країни від дефолту у 2014-2016 роках, Наталія Яресько та відома українська благодійниця, очільниця Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо» Ольга Бондаренко.