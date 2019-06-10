За місяць в Україні видали 183 патенти на винаходи

У травні поточного року державне підприємство "Укрпатент" зареєструвало 2147 патентів, що на 557 менше, ніж торік.

Про це свідчать дані держпідприємства, оприлюднені на його сайті, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, за цей період було видано 183 патентів на винаходи, 585 - на корисні моделі, 214 - на промислові зразки, 1165 - на зразки для товарів і послуг. Також було видано 740 міжнародних патентів.

Всього протягом травня в "Укрпатент" надійшло 4844 заявки на об’єкти промислової власності (ОПВ). Серед заявок: 386 - на винаходи, 1090 - на корисні моделі, 3468 - на знаки для товарів і послуг, 285 - на промислові зразки.

Нагадаємо, у кінці травня президент України Володимир Зеленський подав до "Укрпатенту" заявки на реєстрацію п'яти нових товарних знаків, пов'язаних з його політичною діяльністю.