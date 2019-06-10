"Це залишить серйозну вм'ятину": Глава МВФ назвала головну загрозу для світової економіки

У 2020 році світовий ВВП може скоротитися на 0,5% або на $455 млрд в результаті торгових воєн, які ведуть США з Китаєм та іншими країнами світу.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду ( МВФ) Крістін Лагард за результатами саміту "Великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, інформує БІЗНЕСз посиланням на CNBC.

Вона вважає, що США і Китай "самі собі наносять рани", і ця війна тарифів може "залишити серйозну вм'ятину" на світовій економіці. Тому Лагард наполягає на вжитті "рішучих заходів", які могли б запобігти скочуванню світової економіки до нової кризи.

"Є побоювання щодо ефекту [на економіку] від торгового протистояння. Існує ризик, що найбільш свіжі американо-китайські торговельні обмеження в майбутньому призведуть до скорочення інвестицій, продуктивності та зростання. Також побоювання викликає нещодавно озвучений США намір ввести мита щодо [товарів] Мексики", — сказала Лагард.

Крім того, ще одну загрозу для зростання світової економіки розпорядник МВФ вбачає у низьких процентних ставках. За її словами, незважаючи на "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки залишаються вразливими для раптових змін у фінансових умовах.

Проте міністр фінансів США Стівен Мнучін не погодився з висновками глави МВФ. "Ясно, що спостерігається уповільнення економіки в Європі, уповільнення в Китаї, уповільнення в інших районах світу. Я не думаю, що це наслідок напруженості в торговельних відносинах. Це уповільнення почалося ще в минулому році", - сказав Мнучін.

Він також додав, що президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін планують зустрітися на саміті "двадцятки", який пройде в японській Осаці 28-29 червня.

Нагадаємо: