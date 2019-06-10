ЄБРР надасть 116 млн євро для будівництва заводу на Волині

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) організовує синдикований кредит на суму 116 млн євро для виробника листових матеріалів на базі деревини компанії "Кроноспан УА" (Нововолинськ, Волинська область), що входить в австрійську групу Kronospan.

Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР, інформує БІЗНЕС.

Відзначається, що банк буде формальним кредитором на всю суму 116 млн євро, однак 50 млн євро з цієї суми буде синдицировано з комерційними банками Raiffeisen Bank International AG і Raiffeisenlandesbank Oberösterreich за структурою кредиту "A/B".

Компанія "Кроноспан УА" планує розширити виробництво в Україні за рахунок будівництва нового заводу в Нововолинську. "Спеціалізоване енергоефективне обладнання, в тому числі енергетична установка з котлом на біомасі потужністю 45 МВт, новий трансформатор і новий електрофільтр, забезпечать альтернативне рішення для електропостачання, скоротять втрати енергії і допоможуть знизити викиди пилу", - повідомили в ЄБРР.

Очікується, що вироблена продукція замістить імпортовані стружкові плити, а також дозволить збільшити експорт з України в ЄС та інші країни.

Нагадаємо, ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор України. З початку роботи в Україні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання майже 13,1 млрд євро в рамках 418 проектів.

Довідка: ТОВ Кроноспан УА - дочірня компанія Kronospan Holdings PLC (Кіпр). Підприємство є одне з найбільших в Україні виробників ламінованих і шліфованих ДСП і постформінгу, а також поставляє на ринок плити МДФ, шліфовані і лаковані ХДФ, глянцеві плити HDD, плити з орієнтованою довгорозмірною стружкою (OSB), ламіновані підлоги, стінні декори, підвіконня, аксесуари та інші види продукції групи Kronospan. У січні-вересні 2018 року виручка компанії склала 2,15 млрд грн, чистий прибуток - 314,5 млн грн.

Група Kronospan створена в Австрії в 1897 році. На сьогоднішній день є провідним європейським виробником листових матеріалів на основі деревини, працює в 21 країнах. Загальний обсяг продажів перевищує 2,7 млрд євро в рік.