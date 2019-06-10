Країни G20 готують податкову "революцію" - Google і Facebook змусять платити більше

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн Великої двадцятки (G20) пропонують реформувати міжнародні податкові правила для великих технологічних компаній, таких як Google і Facebook.

Про це йдеться у заключному комюніке, схваленому за результатами дводенного саміту в японському місті Фукуока, інформує БІЗНЕС з посиланням на агенцію dpa.

Справа в тому, що багато великих IT-компаній критикують за реєстрацію свого прибутку в країнах з низьким рівнем податків. За допомогою таких хитрощів технологічні гіганти заощаджують чималі гроші.

Тому міністри фінансів G20 вирішили розробити правила, які збільшили б податкове навантаження на такі компанії. Водночас зазначається, що такі заходи можуть призвести до того, що країни з полегшеним податковим режимом, наприклад Ірландія і Люксембург, втратять більшу частку прямих інвестицій.

Зокрема, у рамках податкової реформи запропонована концепція єдиного цифрового податку. Відповідно до неї, компанія повинна буде платити податки в усіх країнах, в яких надає послуги.

Представники країн G20 домовилися ще двічі зустрітися в поточному році з приводу цього питання. "Ми подвоїмо наші зусилля для досягнення консенсусного рішення з остаточним звітом у 2020 році", - йдеться у комюніке.

Крім того, представники країн G20 бачать необхідність в реформуванні Світової організації торгівлі (СОТ) на тлі посилення торговельної напруженості у світі, зокрема між США та Китаєм. "Головне, що торговельна та геополітична напруженість посилюється. Ми й надалі працюватимемо з цими ризиками та будемо готові до подальших дій", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, що у травні 2019 року відбулася ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм. На початку травня, після невладих переговорів з китайською стороною, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення з 10 до 25% мит на китайські товари на $200 млрд. До цього часу Китай платив США мита в розмірі 25% на високотехнологічні товари вартістю $50 млрд і 10% - на інші товари вартістю $200 млрд.

У відповідь на цей крок Китай з 1 червня підвищив мита на американські товари на $60 млрд.