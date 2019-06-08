Глава Асоціації платників податків закликає РНБО схвалити Доктрину економічної безпеки України

Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе закликає Раду національної безпеки та оборони України (РНБО) схвалити проект Доктрини економічної безпеки України , який визначає основні загрози для української економіки та шляхи їх подолання.

Про це він написав у своєму блозі на Liga.net, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що представники Асоціації разом з бізнесом будуть зустрічатися з політичними силами і вимагати від них підписання документу, "щоб вони, коли пройдуть в парламент в цьому році, мали публічне зобов’язання законодавчо реалізовувати Доктрину економічної безпеки".

"В першу чергу, це створення нового Податкового кодексу розвитку, на який чекає український бізнес, а також великі системні інвестори, які не розуміють правил гри сьогодення. Існуюча тінь в Україні – це не кримінал, це незгода українського бізнесу грати по цим правилам, які встановила держава. Тому, щоб повернути довіру з боку бізнесу до державних установ, вкрай необхідно, щоб держава зробила перші кроки. Ми, представники бізнесу, завдяки експертам та впливовим інститутам країни, розробили Доктрину задля того, щоб розпочався такий рух – повернення довіри з боку бізнесу до державних установ", - наголосив Катамадзе.

Він зауважив, що Доктрина є громадською, а не політичною ініціативою консолідованого бізнесу України.

Глава Асоціації також назвав ключові завдання, які потребують вирішення:

- Інституційна реформа перевіряючих та контролюючих органів, зокрема ДФС та митниці: запровадження персональної̈ відповідальності, ризик-орієнтованого підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні посади, встановлення конкурентних заробітних плат співробітникам тощо;

- Ліквідація всіх економічних підрозділів правоохоронних органів, ліквідація Податкової міліції та створення єдиного аналітичного органу із розслідування економічних злочинів;

- Ухвалення нового Митного та Податкового кодексу розвитку, які передбачатимуть норми по деофшоризація економіки, заміна податку на прибуток податком на виведений капітал з потужними компенсаторами з ліквідації контрабандних схем через прозорий електронний контроль, модифікації податку на землю, удосконалення спрощеної системи оподаткування, скорочення кількості різних пільг тощо.

"Український бізнес об’єднує зусилля для спільного просування важливих економічних реформ та прагне побудувати в Україні легальний бізнес з єдиними правилами, які зрозумілі усім учасникам економічних відносин", - резюмував Катамадзе.

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Довідка:

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