Норвезька Scatec Solar інвестує в Україну до 300 млн євро

Про це заявив CEO Scatec Solar Реймонд Карлсен в інтерв'ю порталу Енергореформа, інформує БІЗНЕС.

Компанія успішно реалізує в Україні амбітний план з будівництва 400 МВт сонячних електростанцій (СЕС) і планує продовжити подальший розвиток на умовах закону про "зелені" аукціони.

Карлсен зауважив, що робота йде навіть швидше, ніж очікувалось. До того ж, за його словами, в Україні відбуваються законодавстві зміни, які сприяють розвитку "зеленої" енергетики та та полегшують роботу для інвесторів. "Виходячи з цього, ми стали прагнути до швидкого розширення в Україні. Я думаю, що до кінця 2019 року наш портфель проектів буде близький до 400 МВт загальної встановленої потужності в Україні, а загальний обсяг інвестицій складе 250-300 млн євро", - сказав СЕО Scatec Solar.

Він також повідомив, що компанія хоче взяти участь в українських аукціонах, які очікуються в 2020 році відповідно до ухваленого закону про аукціони, "якщо він буде успішно реалізований і вплине на ринкові ціни".

За даними Карлсена, у цьому році Scatec Solar планує реалізувати в Україні 5-6 проектів. "Зараз у нас є п'ять проектів на різних стадіях розвитку, три з яких вже будуються: це кластер проектів потужністю 47 МВт в Миколаївській області, один проект потужністю 32 МВт в Черкаській області, і на початку червня стартував останній проект потужністю 148 МВт в Миколаївській області. Крім того, ми працюємо над проектами із загальною потужністю 274 МВт, вони в процесі розробки", - розповів він.

Нагадаємо, за розрахунками International Fininace Company, запуск в Україні ринку "зелених" облігацій дозволить залучити $73 млрд до 2030 року.