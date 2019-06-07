Журналіста "БІЗНЕСу" визнали кращим оглядачем ринку житлової нерухомості

В Україні з нагоди Дня журналіста, який відзначався 6 червня, обрали переможців IV щорічного конкурсу для представників ЗМІ, які висвітлюють ринок нерухомості, - "REALісти – 2019". Переможцем в одній з номінацій стала журналіст видання "Бізнес" Наталія Шевченко.

За даними організаторів конкурсу, з понад 30 журналістських робіт журі визнало найкращими наступних авторів:

"Кращий огляд ринку житлової нерухомості" - Наталія Шевченко

https://business.ua/business/4697-rynok-novobudov-prodovzhyt-svoie-onovlennia

"Кращий огляд ринку комерційної нерухомості" - Тетяна Хом’як

https://retailers.ua/news/partneryi/8737-v-kieve-v-etom-godu-developeryi-planiruyut-otkryit-4-krupnyih-torgovyih-tsentra-kak-eto-povliyaet-na- deystvuyuschie-trts.

Спеціальний приз в номінації "Кращий огляд ринку комерційної та житлової нерухомості" - Павло Харламов

https://drive.google.com/file/d/19EBwvqd9aezlSceb0QJlQq382uJe5hHM/view?usp=sharing.

"Кращий тематичний огляд - технології та інновації у сфері нерухомості" - Вікторія Берещак

https://propertytimes.com.ua/trends/perestroyka_po_umu_renovatsiya_kak_trend_stala_odnoy_iz_klyuchevih_tem_mipim2019.

"Кращий тематичний огляд - архітектура і планування міст (урбаністика)" - Олександра Некращук

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/krasnaya-kartochka-pochemu-yunesko-vystupilo-protiv-mosta-klichko.

"Кращий тематичний огляд - розвиток іпотеки" - Вікторія Берещак

https://propertytimes.com.ua/finance/ipoteka_do_luchshih_vremen_kogda_budet_dostupnaya_ipoteka_v_ukraine.

"Краще інтерв'ю" - Тетяна Хом’як

https://interfax.com.ua/news/interview/530874.html.

"Краще журналістське розслідування" - Ірина Настич

https://propertytimes.com.ua/spetsproekti/stroitelnye_othody_kto_kak_i_kuda_vyvozit_musor_s_kievskih_stroek.

"Кращий youtube-канал/влог" - Дар’я Янченко, Retailers

https://www.youtube.com/channel/UCkrvsfVEqq_Dgd36R5bwacg?view_as=subscriber.

"Кращий блог/блогер" - Вікторія Берещак, Валерій Бакус

https://www.youtube.com/channel/UCi05_TL3NJIZJq51XBNoxKQ.

"Краща прес-служба/pr-менеджер" - Володимир Германов, що веде проект міні-міста SVITLO PARK, компанії AVM Development Group, URE Club та "Проперті медіа".

"Конкурс засвідчив, що в Україні є свобода слова: журналісти насправді є "четвертою владою" і розголос від їхніх статей та репортажів здатен змінити ринок нерухомості. Професійність, аналітичність, сміливість – ці слова найкраще передають суть поданих робіт", - прокоментувала член журі "REALістів" Олена Дмітрієва.