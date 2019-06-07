Леонід Кравчук відкрив Міжнародний форум Ukrainian ID

На Форум вже прибули світові експерти в галузі економіки, культури, інфраструктури, енергетики, екології та комунікацій задля того щоб випрацювати стратегію успішного розвитку України. Серед спікерів Форуму Тічо Жупанчич - екс-держсекретар урядового офісу з питань розвитку та політики європейської згуртованості Словенії, Др. Ернст Райхель - німецький дипломат, посол ФРН в Україні, Норберт Нойхаус - віце-мер німецького міста Трір, Джон Хербст - відставний американський дипломат та посол США в Україні та Узбекистані та ще понад 300 лідерів думок, дипломатів, докторів наук та громадських активістів. Головною темою цьогорічного Форуму стала «Революція цінностей».

Леонід Макарович Кравчук: «Цінності не пишуться - вони створюються життям. Є цінності написані в Біблії, в Корані. І ми маємо їх поважати. Без віри ми не зможемо рухатися вперед. Тут, у Каневі, шляхами і стежками Кобзаря прийдуть в Україну нові ідеї, завдання і нам повірять! В хаті мого діда в одному кутку стояли образи, в іншому - портрет Тараса Шевченка в рушниках. І було дві книжки - Кобзар і Біблія. Якщо звідси, з Канева розпочати і підняти весь народ, ми подолаємо всі труднощі. І я бажаю всім присутнім почати здійснювати це вже сьогодні».

Під час першого дня Форуму буде проведено чотири панелі на тему економіки, суспільства, освіти та цінностей та одна дискусійна панель. За перебігом подій Ukrainian ID можна слідкувати у прямому ефірі на YouTube-каналі Форуму за посиланням: https://youtu.be/UxH2RYbMWSY.

Група експертів розглядатиме та вирішуватиме питання економічного розвитку України до 2030 року, викликів і перспектив децентралізації, освітніх процесів, нової безпекової стратегії країни, у якій людина є найвищою цінністю.

Паралельно з проведенням панелей Форуму проходитиме дискусійна платформа з питань ефективної енергетичної стратегії: “Консенсус 3хЕ: Енергетика, Економіка, Екологія”, де буде вирішено, як в Україні досягти балансу між трьома складниками: енергетика, економіка та екологія.

«Я вітаю усіх присутніх із тим, що Канів за вашої участі вдруге став епіцентром глобального діалогу з найважливіших питань, що сьогодні стоять перед людством, - розпочала свою промову президент Форуму Наталія Заболотна. – Цінності свободи, вибору, права кожної людини. Ми не завжди могли реалізувати всі ці цінності, але ми із покоління в покоління передавали їх, як омріяний дар, за який треба боротися. І сьогодні весь світ знає, що українці готові до відчайдушної боротьби за права і свободи. Я розумію, що розпочавши цей шлях разом тут, у Каневі, ми його обов’язково подолаємо. Впродовж двох днів ми працюватимемо над Конституцією цінностей, що стане дороговказом для людства, вказівником до духовного серця України. Перед Ukrainian ID стоїть доленосне завдання: аби наша країна стала значною та впливовою частиною глобальної економіки, необхідно змінити ставлення держави до гуманітарної парадигми».

У п’ятницю 7-го червня о 18:00 на Тарасовій горі відбудеться церемонія нагородження лауреатів щорічної міжнародної премії Ukrainian ID Awards, яка присуджується видатним громадським діячам за гуманізацію суспільства, розвиток економіки і примноження культурного капіталу. Нагадаємо, що у минулому році першим лауреатом премії став Олег Сенцов - український кінорежисер, незаконно ув’язнений в Росії.