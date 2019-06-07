В Україні розраховують залучити $73 млрд від "зелених" облігацій

За розрахунками International Fininace Company, запуск в Україні ринку "зелених" облігацій дозволить залучити $73 млрд до 2030 року.

Такі дані озвучили в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України під час презентації "Концепції запровадження ринку" зелених "облігацій", інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу відомства та "Укрінформ".

"Запуск ринку" зелених "облігацій дозволить залучити капітал в різні сфери енергоефективності України. Залучення інвестицій необхідно для виконання цілей Енергетичної стратегії України до 2035 року", - зазначив заступник начальника Управління реформування сфери енергоефективності та енергозбереження агентства Держенергоефективності Андрій Фролов.

За його словами, з чотирьох типів облігацій - стандартних "зелених" із цільовим використанням коштів, дохідних, проектних і сек'юритизованих, - для України стандартний тип найбільш підходящий. "Поки що у нас не зовсім розвинена законодавча база для цих трьох видів, тому ми думаємо зупинитися на першому виді облігацій, який більш пристосований до наших реалій", - пояснив експерт.

Голова Агентства Сергій Савчук наголосив, що наразі закордонні інвестори хочуть бути впевнені в чесних правилах гри на ринку зелених облігацій, тому Концепція і план дій України із запровадження відповідного ринку містить кращі світові практики і стандарти.

У свою чергу, голова постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік С. де Заґон зауважив, що Європейський інвестиційний банк зацікавлений у купівлі перших українських зелених облігацій, якщо вони відповідатимуть міжнародним стандартам.

Нагадаємо, проект Кабінету міністрів передбачає впровадження ринку "зелених" облігацій в два етапи. На першому етапі 2020-2021 років передбачається введення в обіг стандартних "зелених" облігацій як цінних паперів.

На другому етапі - 2021-2022 роки - передбачається створення правових умов та інфраструктури для поводження на ринку інших типів "зелених" облігацій (проектних, дохідних, сек'юритизованих).

Довідка: "Зелені" облігації - це боргові папери, гроші від розміщення яких спрямовуються виключно на екологічні проекти.