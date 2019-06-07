За місяць Україна втратила понад мільярд міжнародних резервів

Протягом травня поточного року розмір міжнародних резервів України скоротився на 5,5% (на $1 123,12 млн) через значні обсяги погашень за державним боргом, і станом на 1 червня становив $19 401,60 млн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України.

За даними регулятора, минулого місяця Україна сплатила $1801,1 млн на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу.

Зокрема, $1281,3 млн становили платежі з обслуговування та погашення єврооблігацій та облігацій внутрішньої державної позики. Ще $446,5 млн було сплачено за зобов’язаннями уряду і Нацбанку перед Міжнародним валютним фондом. Решта коштів спрямована на обслуговування боргу перед іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на $426,7 млн та фінансуванням від Світового банку на $10 млн.

"Станом на 1 червня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - зазначає Нацбанк.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, Україна у травні-грудні 2019 року має погасити державний борг у валюті на $6,3 млрд, включаючи $3,5 млрд за зовнішнім держборгом і $2,8 млрд за валютними облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП).