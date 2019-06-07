Чотири іноземні компанії хочуть видобувати газ в Україні

На запропоновані Кабінетом міністрів України 9 нафтогазових ділянок подано 23 заяви. За розробку площ змагатимуться 14 компаній, з яких чотири - іноземні інвестори.

Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опімах в ефірі одного з українських телеканалів, інформує БІЗНЕС.

За його даними, на початку червня завершився термін подання заявок. "У результаті подалося 13 компаній, які внесли 22 заявки на дев`ять ділянок. З них три (компанії) є міжнародними", - повідомив Опімах.

Він уточнив, що серед іноземних гравців зацікавленість виявили: велика канадська публічна компанія Vermilion Energy, яка подала заявки на 4 ділянки у партнерстві з АТ "Укргазвидобування", американський приватний фонд Sigma Bleyzer у парі з техаською фірмою Aspect Energy, а також центральноєвропейський холдинг EPH із словацьким оператором Nafta.

Водночас в Асоціації додали, що 6 червня була зареєстрована 14 компанія, яка подала заявку для участі у конкурсі УРП на ділянку Іванківська. "Це публічний польський концерн Unimot, що спеціалізується на реалізації автомобільних палив і збуті таких комодітіс, як газ і електроенергія. Досвід у розвідці та видобутку у підприємства відсутній, але не виключена спільна подача заявки з якимось профільним претендентом", - зазначили в Асоціації.

Найбільший ажіотаж серед ймовірних конкурсантів викликали блоки Софіївський (5 заяв) та Зіньківський (4 заяви). Русанівський блок номінували 3 компанії, також по одній заявці подано на Балаклійську та Бузівську ділянки, решта - по дві заяви.

Чемпіоном по кількості поданих заявок стала державна компанія АТ "Укргазвидобування", яка подала 9 заявок, з яких 4 спільно з Vermillion Energy. По дві аплікації зробили українські видобувники: ПрАТ "ВК"Укрнафтобуріння", ПАТ "Укрнафта", ДТЕК Нафтогаз, Західнадросервіс. По одній заявці подали американська SigmaBleyzer/AspectEnergy та чеська EPH, а також українські – Geo Alliance Group, Навігатор Комплект і фірма "Єврогаз Україна".

За словами Опімаха, протягом місяця конкурсна комісія має оцінити ці заявки, а уряд - визначити переможця по кожному конкурсу.

Нагадаємо, за даними директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха, на сьогоднішній день Україна залежить від імпорту природного газу на 35%. Він повідомив, що минулого року Україна видобула 21 млрд кубометрів газу, забезпечивши власні потреби на 65%.