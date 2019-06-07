У "ПриватБанку" оприлюднили борг компаній, пов`язаних з Коломойським

Підтверджений аудитом борг, пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським осіб і компаній, перед "ПриватБанком" становить 212 млрд грн.

Про це повідомила заступник голови правління "ПриватБанку" Галина Пахачук в інтерв'ю НВ Бізнес, інформує БІЗНЕС.

"Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку, на сьогодні в гривневому еквіваленті винні банку 240 мільярдів гривень. 212 мільярдів з них підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і зобов’язання по валютній позиції", — сказала Пахачук.

Нагадаємо, 21 травня націоналізований "ПриватБанк" подав до Канцелярського суду штату Делавер (США) позов проти колишніх власників банку.

5 червня американський аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив текст позову "ПриватБанку" до колишніх власників фінустанови.