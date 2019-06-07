В Ужгорожі відбулося знайомство львівського та закарпатського бізнесу

В Ужгороді відбулася зустріч представників малого та середнього бізнесу Закарпаття і Львівщини, організована West Ukrainian Business Club (WUBC) та громадською організацією "Ініціативна команда Закарпаття".

Як повідомили БІЗНЕСу організатори, ініціаторами бізнес-зустрічі виступили глава громадської організації Василь Ябрик і президент та засновник WUBC Олександр Магунь.

Метою зібрання було познайомити бізнес для подальшої співпраці, а також поговорити про залучення міжнародних інвестицій у власну справу.

Зустріч проходила у формі інтерактиву: підприємці обмінювалися досвідом, ділилися прикладами успішних кейсів. Водночас бізнес-тренери розповіли, зокрема, про те, як вибудовувати партнерські відносини; про можливості виходу на європейський та американський ринок; про участь у грантових програмах Європейського банку реконструкції та розвитку, який є найбільшим інвестором України; як підготувати свою компанію до залучення інвестицій тощо.

"У сучасному бізнес-середовищі потрібно бути відкритим. Довіра бізнеса до бізнесу - це запорука успіху. Світ швидко змінюється, через це вчорашні правила та інструменти втрачають актуальність. Потрібно щодня розвиватися та самовдосконалюватися", - наголосив під час виступу Василь Ябрик.

У свою чергу, Олександр Магунь познайомив ужгородську бізнес-спільноту з діяльністю WUBC, котра об’єднує власників та перших осіб бізнесу за схожими життєвими цінностями.

"Це платформа для комунікації, що сприяє особистісному росту, розвитку власних компаній та збільшенню якісних нових зв’язків. Всередині клубу формується оточення, де кожен доповнює один одного, допомагає досягати цілей та ставати кращим, ніж ти був учора. Це люди, які чітко розуміють цінність обміну набутими знаннями і досвідом з одноклубниками", - розповів глава клубу. Одними зі стратегічних завдань для WUBC є підвищення рівня довіри між підприємцями, стерти кордони та об’єднатись з іншими успішними клубами України та світу, в тому числі, сприяючи їх створенню.

В рамках стратегії win - win бізнес-спільнота запланували низку виїзних заходів в обласних центрах Західної України.

Крім того, один із запрошених гостей заходу, відомий бізнес-тренер Геннадій Полонський розповів про можливості використання європейських донорських програм для розвитку бізнесу.

"Відомо, що у початківця бізнесу, та й у давно існуючих компаній існують як правило дві проблеми - де і як взяти дешеві гроші, і як отримати доступ до нових ідей і досвіду, не витрачаючи багато", - відзначив експерт.

За його словами, однією з форм розвитку бізнесу є міжнародні грантові програми, зокрема рамкова програми Європейського союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

"Зазвичай, така допомога швидше і в більших обсягах надається стартапам та інноваційним компаніям. Існує ще одна форма розвитку бізнесу, яка багатьом здається нереальною, але в дійсності це хороша можливість одразу вийти на великий міжнародний рівень. Це вихід на бездонний (з точки зору споживання) американський ринок", - заявив Геннадій Полонський.

Організатори зазначили, що ця бізнес-зустріч заклала фундамент для подальшої співпраці підприємців. У подальшому плануються аналогічні зустрічі в інших в обласних центрах Західної України.