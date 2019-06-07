Український стартап винайшов спосіб виготовляти біопосуд з кукурудзи

Український стартап "Екологічні вироби із біоматеріалів рослинного походження" став переможцем конкурсу стартапів, який відбувся в Ужгородському національному університеті.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий кур'єр.
Так, студент інженерно-технічного факультету Іван Зуб і аспірант кафедри терапії і сімейної медицини Тарас Гряділь запропонували ефективний метод виробництва екологічних виробів з листя кукурудзи, стебел зернових культур, відходів харчової промисловості.
Як зазначається, вироби з рослинної маси можна використовувати для виготовлення одноразового посуду замість пластмаси, що, як відомо, масово накопичується в довкіллі й переросла в загальносвітову проблему.
Всього у фіналі було представлено 7 стартапів, відібраних з понад 20 проектів.
Фіналістів та усіх учасників стартапів запросили презентувати свої винаходи на конкурсах у найкращих університетах Швеції та Німеччини.
Нагадаємо:
- у травні поточного року українські стартапи презентували свої напрацювання у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
- Україна посіла 31 місце серед понад 100 країн світу в рейтингу стартап-екосистем, а Київ - 34 місце.
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