Український стартап винайшов спосіб виготовляти біопосуд з кукурудзи

Український стартап "Екологічні вироби із біоматеріалів рослинного походження" став переможцем конкурсу стартапів, який відбувся в Ужгородському національному університеті.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий кур'єр.

Так, студент інженерно-технічного факультету Іван Зуб і аспірант кафедри терапії і сімейної медицини Тарас Гряділь запропонували ефективний метод виробництва екологічних виробів з листя кукурудзи, стебел зернових культур, відходів харчової промисловості.

Як зазначається, вироби з рослинної маси можна використовувати для виготовлення одноразового посуду замість пластмаси, що, як відомо, масово накопичується в довкіллі й переросла в загальносвітову проблему.

Всього у фіналі було представлено 7 стартапів, відібраних з понад 20 проектів.

Фіналістів та усіх учасників стартапів запросили презентувати свої винаходи на конкурсах у найкращих університетах Швеції та Німеччини.

Нагадаємо:

Читайте також: Чому стартап — це не справа молодих