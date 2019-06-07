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Україна залежить від імпорту газу на 35%

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На сьогоднішній день Україна залежить від імпорту природного газу на 35%.

 Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опімах в ефірі одного з українських телеканалів, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що минулого року Україна видобула 21 млрд кубометрів газу, забезпечуючи власні потреби на 65%.

"Це непоганий результат...Але все ж таки ми імпортуємо газ і залежимо від імпорту енергоносіїв на 35%. Це важлива річ, з якою ми хочемо боротися і подолати цю залежність", - сказав Олімпах.

Нагадаємо, нещодавно директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін оприлюднив графіку, яка демонструє рівень енергетичної залежності України.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, протягом 2018 року в Україну було імпортовано 10,6 млрд кубометрів газу, що на 24,8% менше, ніж у 2017 році. 

Видобуток блакитного палива в країні за минулий рік збільшився на 0,5% - до 20,9 млрд кубометрів. У тому числі підприємства НАК "Нафтогаз України" видобули 16,5 млрд кубометрів газу.

Україна Асоціація газодобувних компаній видобуток газу