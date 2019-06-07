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В Україну заходить відомий кавовий бренд Starbucks

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Українська компанія Pavo Group, яка володіє мережею магазинів duty free в кількох аеропортах, придбала права реалізації продукції ТМ Starbucks.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

"Магазини Duty Free PAVO представляють спадщину заварювання кави Старбакс для всіх мандрівників, що вилітають з міжнародного аеропорту "Львів ім. Д. Галицького", – повідомили в Pavo Group.

Згідно з планами компанії, найближчим часом кава Starbucks буде реалізовуватися в міжнародних аеропортах Харкова, Запоріжжя, а також у залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, у січні 2019 року в Давосі мер Києва Віталій Кличко заявив, що Starbucks вивчає питання виходу на ринок України. Проте згодом в Starbucks Corporation заперечили слова Кличка про плани виходу на український ринок.

Довідка: Starbucks Corporation - американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень. Заснована в Сіетлі (штат Вашингтон) в 1971 році. Керуюча компанія - Starbucks Corporation. 

На сьогоднішній день її мережа нараховує приблизно 24 тис. закладів по всьому світу.

Starbucks кава бренд Pavo Group