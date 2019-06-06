Великий бізнес поповнив казну на 36,6 млрд грн

У травні 2019 року великий бізнес поповнив державний бюджет України на 36,6 млрд грн, що на 1, 9 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Офісу великих платників податків.

"Протягом травня 2019 року платниками Офісу забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 36,6 млрд грн, що на 1, 9 млрд грн, або на 5,6% більше, ніж за відповідний період минулого року", — констатують в Офісі.

З вказаних надходжень до держказни податку на прибуток було сплачено 15,4 млрд грн, податку на додану вартість — 10,7 млрд грн, акцизного податку — 6 млрд грн.

Також обсяг податків порівняно з травнем 2018 року по акцизному податку збільшився на 1,8 млрд грн, або на 42,3%, по податку на додану вартість — на 1,5 млрд грн, або на 15,6%.

Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом за результатами травня 2019 року, склала 60% від від усіх податкових платежів по Україні. В тому числі податок на прибуток — 79,5%, податок на додану вартість — 56,5%, акцизний податок — 95,9%.

Нагадаємо, згідно з даними Державної фіскальної служби України, Топ-100 найбільших платників податків у 2018 році заплатили в державний бюджет 227 млрд грн. Це близько 40% податків в дохідній частині казни.