Рада відклала на півроку штрафи за зберігання палива без ліцензій

Верховна Рада України схвалила законопроект №10359, який передбачає відтермінування початку застосування штрафних санкцій за відсутність ліцензій на право зберігання палива з 1 липня поточного року на 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Нафтогазову асоціацію України.

"Така відстрочка дасть можливість компаніям, які зберігають і використовують паливо для власних потреб привести в порядок пакети документів і отримати ліцензії на зберігання палива без застосування штрафних санкцій", - заявили в асоціації.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2019 року мали вступати у силу зміни, внесені Законом України № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Згідно з цими змінами, суб`єкти господарювання до вказаної дати мали отримати ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі паливом. За діяльність без ліцензій їм би загрожували чималі штрафи (за місце виробництва палива - 1 млн грн, оптової торгівлі або зберігання палива - 500 тис. грн, роздрібної торгівлі - 250 тис. грн).