Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 17,5%

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

"Це необхідно для убезпечення від інфляційних ризиків, які посилилися з моменту ухвалення попереднього рішення у квітні, та досягнення цілі у 5% у наступному році", — пояснили в Нацбанку.

Там зауважили, що два останні місяці поспіль споживча інфляція перевищувала прогноз НБУ. В квітні вона становила 8,8% в річному вимірі, у травні вона продовжувала прискорюватися.

"Утім, таке прискорення зумовлене насамперед тимчасовими чинниками. Серед них — зростання цін на окремі види овочів та паливо. У другій половині року вплив цих чинників нівелюється через надходження в продаж овочів нового врожаю, а також здешевлення енергоресурсів на світовому ринку", — зазначає регулятор.

Нагадаємо, 25 квітня Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5%.

Востаннє регулятор знижував облікову ставку майже два роки тому - в травні 2017 року, після чого зберігав або підвищував її.