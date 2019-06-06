"Відсутні політичні передумови": Угода про злиття Fiat Chrysler та Renault зірвалась

Сьогодні вранці, 6 червня, італійсько-американський автогігант Fiat Chrysler Automobiles відкликав свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником Renault через нові підозри стосовно колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона.

Про це йдеться в офіційній заяві концерну, інформує БІЗНЕС.

"Стало зрозуміло, що у Франції відсутні політичні передумови, необхідні для подібного злиття", - йдеться в заяві. У FCA наголошують, що його пропозиція про злиття була переконливою і принесла б вигоду обом сторонам.

За даними Wall Street Journal, проти угоди виступила французька влада, оскільки її не підтримувала компанія Nissan, в якої 20-річний альянс з Renault (15% акцій Renault належить французькій державі).

За даними ЗМІ, після оголошення про зрив угоди акції Fiat Chrysler Automobiles впали на 3,1%, Renault - на 6,99%. Різницю в падінні акцій експерти пояснили тим, що у компанії Fiat Chrysler більше стратегічних можливостей, тоді як Renault більше схильна до ризику в найближчій перспективі.

Нагадаємо, 27 травня італійський автомобільний виробник Fiat Chrysler Automobiles повідомив, що домовляється про злиття з французьким Renault.

У разі укладання угоди Renault і Fiat Chrysler стали б третіми в світі за величиною автовиробниками після Volkswagen і Toyota, випускаючи спільно близько 8,7 млн автомобілів на рік.

Додамо, що екс-керівник альянсу Renault-Nissan Карлос Гон перебуває під слідством в Японії. Йому висунуті звинувачення у різноманітних махінаціях, проте Гон заперечує свою провину.

Довідка: Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) був створений 2014 року в результаті придбання італійським холдингом Fiat американської компанії Chrysler. На сьогодні в структуру концерну входять такі автомобільні бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Ferrari, а також Chrysler, Dodge і Jeep. Зараз концерн входить в топ-10 найбільших автовиробників світу.

Одразу після злиття компаній концерн оголосив про амбітні плани на найближчі п'ять років. До 2019-го концерн ставив собі за мету збільшити продажі автомобілів до 7 млн одиниць, прибуток - до 132 млрд євро, чистий прибуток - до 5 млрд євро, і зменшити промисловий борг з 11 млрдєвро до 0,5-1 млрд євро до кінця 2018 року.